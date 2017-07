La actriz dejó con la boca abierta a sus seguidores con la fotografía de la portada de la nueva edición de la revista colombiana. Sin embargo, hay mucho más. Estas son las sensuales fotos de Lina Tejeiro para la revista TVyNovelas.

El detrás de cámaras fue publicado por la revista en su página web y en ellas se puede ver sin retoques, el cuerpo de la actriz, que en las últimas semanas hemos visto en producciones como La Ley del Corazón y Venganza, las dos del canal RCN.

En las imágenes se le puede ver con lencería roja y blanca, posando en una habitación de un hotel bogotano. Algunas fotografías también fueron subidas por la directora de la revista, Natalia Romero, en su cuenta de Instagram.

La actriz habló con la revista sobre diversos temas, entre esos, su salida de Soldados 1.0. “Este es un formato que apenas se está creando, por eso se presentan errores de apreciación e injusticias. Por ejemplo, algunos no estábamos bien calificados: no pueden medir físicamente a Agmeth Escaf y a Jonathan Rodríguez, porque Agmeth es mayor, mientras que Jonathan hace ejercicio todos los días, a eso se dedica. En muchas ocasiones discutí. Por ejemplo, en una de las pruebas de flexiones de pecho, nos calificaron igual a Sandoval y a mí, sabiendo que ella las hizo mal y yo las hice bien. Eso no fue justo. Entonces, me rebelé”.

