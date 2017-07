Estos son los actores más escuchados en Deezer

Muchas son los actores que además de salir en series de televisión o películas, han decidido hacer una carrera en el mundo de la música. ¡Y lo mejor! Es que son escuchados por millones de fanáticos en el mundo. Justamente, hace poco Deezer dio a conocer un listado con aquellos actores que son los más escuchados en la plataforma digital. ¿Su favorito se encuentra en este ranking?

Selena Gómez

Dueña del éxito Bad Liar que por estos días cuenta con millones de reproducciones, comenzó su carrera como actriz siendo una niña en la serie Barney y sus Amigos, y luego en los Hechiceros de Waverly Place. En la actualidad, la cantante tiene es esta plataforma 1.632.459 seguidores.

Jared Leto

En segundo lugar está el vocalista de la banda 30 Second To Mars. Con una carrera consolidada en el cine, el artista ganó un Óscar al Mejor actor de reparto en 2013 por su papel en Dallas Buyers Club. Además, el esperado regreso de 30 Seconds To Mars se aproxima, pues el grupo está preparando un LP.

Johnny Depp

El actor hace parte de esta lista gracias a Hollywood Vampires, banda de rock estadounidense que formó en el 2015 junto a Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry. La agrupación cuenta con 2.441 fanáticos en Deezer y sus canciones más escuchadas son Whole Lotta Love, Raise the Dead y The Last Vampire.



Bruce Willis

De seguro lo tomará por sorpresa ver este nombre en lista, pero aunque no lo crea, lo cierto es que Willis también se ha dedicado a la música. El actor ha publicado tres álbumes de estudio: Return of Bruno, If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger y Classic Bruce Willis.

Justin Timberlake

Por supuesto, en este listado no podía faltar esta estrella, que tan solo en Deezer, cuenta con cerca de cinco millones de seguidores. A lo largo de su carrera, Timberlake ha sido reconocido tanto por su carrera en la actuación como en la música. Entre sus reconocimientos destacan diez Premios Grammy, cuatro Premios Emmy, así como una nominación a los Premios Óscar.