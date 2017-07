'Dos son familia', la cinta francesa que llega a las salas de cine colombianas

Este jueves, 13 de julio, se estrenará en nuestro país, Dos son familia, adaptación francesa de la película No se aceptan devoluciones, dirigida, escrita y protagonizada por el comediante y actor Eugenio Derbez.

La cinta es protagonizada por Omar Sy, Clémence Poésy y Gloria Colston. Padre e hija llevan una vida tranquila en Londres, pero su estabilidad familiar se pondrá en riesgo cuando la madre regrese ochos años después, con el único objetivo de recuperar a su hija.

“’Gloria’ es una niña que no sabe realmente por qué su madre no está con ellos. Ella hace muchas preguntas y nunca obtiene respuestas. Sin embargo, es muy feliz con su padre y se siente completa”, asegura la actriz Gloria Colston.

Y es que la historia comienza cuando ‘Samuel’, un soltero y conquistador, recibe un día la visita de una de sus antiguas novias quien le da una noticia que cambiará su vida: ‘Samuel’ es el padre de una niña de pocos meses. La madre dejará a la pequeña con él y se irá sin dejar rastro.

“Ella cree que no es capaz de cuidar de un bebé y por lo tanto se lo deja a su padre. No estuvo del todo bien, pero creo que se sentía perdida y no sabía qué hacer. Creo que es también porque ella era joven. Pero, básicamente, es una buena acción. Finalmente no sabemos lo que habría ocurrido si se hubiera llevado el bebé”, afirma la pequeña actriz.

“’Gloria’ pasa sus días en el set de la serie donde su padre es un doble de acción. Eso me pareció fantástico del guion”, Gloria Colston.

Clémence Poésy le da vida a ‘Kristin’, la madre que decide dejar a la pequeña ‘Gloria’ en manos de su padre. “Trabajé menos con Clémence que con Omar, a pesar de que está muy presente en la película. En realidad, las escenas entre ella y yo se rodaron en un período corto de tiempo. Por lo tanto, no cruzamos mucho. ¡Inevitablemente, la relación fue menos cercana con Clémence que con Omar con quien trabajamos hombro a hombro durante cuatro meses!”.

Omar Sy, protagonista de la cinta, y quien le da vida a ‘Samuel’, es reconocido en nuestro país por la película Amigos intocables, la cual le valió un premio César a Mejor actor.

“Él sonríe todo el tiempo y hace chistes. Además, actuó como si fuera mi verdadero padre y estuvo muy pendiente de mí en el set. Fue genial porque nos volvimos muy cómplices durante el rodaje. Era como si ya lo conociera. Hacía trucos de magia para hacerme sonreír, pero no es muy buen mago”.

En la cinta también tiene un personaje especial el actor Antoine Bertrand, quien le da vida al mejor amigo de ‘Samuel’ y un segundo padre para la pequeña ‘Gloria’.

“¡Es como un gran oso de peluche! Tan pronto como lo ves, lo quieres abrazar. Cuenta chistes todo el tiempo, junto a Antonio y Omar, no podíamos dejar de reír. A menudo tenían que cortar la escena porque los chistes abundaban. Realmente tengo una gran relación con él”.

No se aceptan devoluciones fue el filme más taquillero de 2013 con 18 millones de espectadores. Un hito del que muy pocas películas de nuestra región puede presumir.

Dos son familia es dirigida por Hugo Gélin, nominado dos veces al premios César, el más importante del cine francés.

