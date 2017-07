En los últimos días la exprotagonista de Nuestra Tele ha dado de qué hablar por diferentes razones. Ahora lo es por un hecho que le rompió el corazón. Este el motivo por el que Manuela Gómez rompió en llanto en redes sociales.

Como lo deben de conocer varios de sus seguidores, Manuela es una amante de los animales, y tenía tres mascotas en su casa. A través de su cuenta de Instagram afirmó que los tres estaban jugando, “había un juguetico y la perra chiquita fue a cogerlo y Chata la mordió y la mató”.

“Yo no puedo culpar a mi otra perra, ni la puedo culpar, ni la puedo castigar, eso es el instinto animal por la comida, por los juguetes, entonces para que no se preocupen que no va a pasar absolutamente nada con Chata, aquí está súper bien, la que está mal soy yo pero pues que sea lo que Dios quiera y que Dios me llene de mucha fuerza porque me duele mucho”, agregó.

Afirmó que debía contar su situación y que espera que nadie se ría de lo ocurrido, pues un animal, con el tiempo, se convierte en parte de la familia. “Muchos se reirán de mí, otros me apoyarán, realmente los que se rían no sé si tienen sentimientos o no porque a mí me duele mucho lo que pasó. Aparte de eso fue un accidente, fue súper duro para mí que la perra grande me matara a la chiquita”.

