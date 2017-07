Las fotos de Diva Jessurum ligera de ropa que han despertado los mejores comentarios

No es necesario demostrar belleza ante los ciegos, ni decirle palabras hermosas y llenas de sabiduría a los sordos. Tus acciones hablan por ti y tu corazón es tu mejor carta de presentación. Por eso ser real es tu mejor accesorio

