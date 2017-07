La semana pasada la modelo dejó el reality por razones que aún se desconocen. ¿Sofía Jaramillo dejó ‘Soldados 1.0’ por fuertes problemas de salud?

En entrevista para Noticias RCN afirmó que: “tenía dos opciones: una, salir perdiendo por lista cinco, cosa que no iba a suceder porque no iba a perder, y la otra era contar el diagnóstico que me habían dado”.

Se dijo hace algunos días que su adiós se debía a un embarazo, aunque ahora se rumora que podría ser a una complicada enfermedad. Sin embargo, la modelo no ha confirmado, ni desmentido ninguno.”Aún no es momento de revelar, hay que darle tiempo al tiempo y quiero reservarme esa parte porque es demasiado privado”.

“TVyNovelas confirmó el estado de la caleña y conoció que tocará “pronto” la campana del programa que se mantiene en los primeros lugares de sintonía en el rating”, aseguró la publicación en su portal web antes de su salida.

A eso se suma que la hermana de Sofía Jaramillo, Angélica, subió a sus redes sociales el video de la ecografía de un bebé, dando gracias por la llegada de un nuevo pequeño a la familia. “Gracias Dios por una bendición más. Bienvenido bebé a nuestras vidas, aún no sé el sexo. Me siento extremadamente feliz”, publicó junto a la ecografía.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

¿Sofía Jaramillo dejó ‘Soldados 1.0’ por fuertes problemas de salud?