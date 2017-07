La sensual foto de Carmen Villalobos como colegiala

Desliza para ver la otra foto ➡️🤗😘 Les cuento que Hoy he tenido que grabar varias escenas recordando el pasado y les confieso que Me encantaaaaaaa porque recuerdo todos esos bellos momentos que vivimos hace 8 años en esta súper historia 🤗🤗🤗🤗 Aquí con el uniforme de colegiala que usaba mi #catasantana 😍😍😍😍 Hace muuucho no me lo ponía 🙊🙊🙊 #sinsenossihayparaiso 💖💖

