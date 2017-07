Luego de su paso por La Ley del Corazón, la fama de Laura se hizo más grande. Así fue el destape de la actriz Laura Londoño en redes sociales.

La actriz que le dio vida a ‘Julia’ en la producción subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver parte de su cuerpo desnudo. Ella se encuentra junto a su novio en la imagen, y muchos lo han catalogado como un destape artístico.

“Y de repente lo sabes porque sientes la certeza”, fue el mensaje que publicó Laura Londoño junto a la foto que fue tomada en Barcelona, España.

Hace poco se dio a conocer que la actriz se comprometió con su novio de varios años Santiago Mora. Laura le dijo a la revista 15 Minutos que la pedida de mano la había tomada por sorpresa.

“Estoy muy enamorada y feliz. Él es romántico, tierno, ingenuo, tanto que pienso: ¿de dónde salió? Ahora sé que él es el hombre ideal. Creía que ya me había enamorado, pero con él me di cuenta que no. Ya me pidió matrimonio y nos vamos a casar”, contó a la publicación.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

El destape de la actriz Laura Londoño en redes sociales