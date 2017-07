Variedad musical en el segundo día de Rock al Parque 2017

La variedad transitó por los tres escenarios en el segundo día de Rock al Parque 2017. Plaza le dio a los asistentes rock pesado, mientras que Bio y Eco ofrecieron presentaciones que navegaron por el ska, el reggae, el funk, el folclor colombiano y la fusión.

Con ‘El show más feliz del mundo’ Los Caligaris fueron una de las primeras agrupaciones en presentarse durante esta segunda jornada del festival. Y sin duda, fueron una de las más aplaudidas, pues su espectáculo, ligado al ska, se convirtió en un verdadero circo debido al montaje de los argentinos ligados a los malabares, acrobacias y clown.

Y mientras Los Caligaris hacían levantar la tierra en la tarima Bio, en Eco los Rolling Ruanas encantaban con esa fusión de rock y carranga que sin duda hace alusión al nombre de la agrupación.

“Para que vean que se puede armar una buena rumba con carranga”, dijo durante la presentación Juan Diego Moreno, vocalista de Los Rolling Ruanas.

En el segundo día de Rock al Parque 2017 también se presentaron agrupaciones como Titán, Cirkus Funk, Feed Back y H2O.

Una de las grandes sorpresas de este día ocurrió al caer la noche cuando los Sig Ragga comenzaron su presentación. Y es que lo que comenzó simplemente como un show reggae, terminó convirtiéndose en una exploración de jazz gitano y rock progresivo.

Los argentinos saltaron al escenario con un look bastante particular: vestidos con trajes gris metalizado y su piel pintada del mismo tono. De su show fue de admirar la técnica y la gran capacidad de Gustavo ‘Tavo’ Cortés a la hora de cantar y manejar los teclados.

Y mientras en el Escenario Plaza Obituary cerraba la noche con su death metal norteamericano, Macaco hacía lo mismo en Bio. El español, quien congregó a cientos de espectadores, tocó por cerca de una hora temas que se centraron en la corrupción, la salud gratuita, el amor y la naturaleza.

Durante la presentación, Macaco aprovechó la oportunidad para acercarse al público e interactuar con ellos.

“Por muchas razones no había podido tocar antes en el festival pues las fechas no habían cuadrado. Sin embargo hoy estoy con ustedes y me siento muy feliz de darles este espectáculo”, aseguró.

