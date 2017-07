Último día de Rock al Parque 2017: una máquina del tiempo

La tarde del último día de Rock al Parque 2017 comenzó Sin Pudor e Indio, agrupaciones que fueron elegidas en la convocatoria distrital. La primera le dio al público punk femenino, mientras que la segunda hizo lo propio con su propuesta de folclor urbano contemporáneo.

Tiempo después en el Escenario Plaza los argentinos de 2 Minutos celebraron sus 30 años de carrera con un show punk rock.

La banda hizo un llamado al público contra la violencia en este tipo de eventos y en los estadios, teniendo en cuenta que su música es usada por diferentes barras e hinchas.

Luego Panteón Rococó hizo lo suyo con una ‘Dosis perfecta’ de esa fusión de rock, ska y ritmos mexicanos que los ha caracterizado por más de 20 años.

A pesar de tener una pequeña falla en la electricidad por algunos minutos, la agrupación tomó con humor el incidente y siguió adelante con su espectáculo.

Sin duda el tercer día del festival se convirtió en una máquina del tiempo y llevó al público algunas décadas atrás. Y es que además de 2 Minutos y Panteón Rococó, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver a Los Tres, quienes provenientes de Chile, le dieron al público clásicos como Déjate Caer, Tírate y La Torre de Babel.

Finalmente lo que muchos espectadores estaban esperando llegó. Draco Rosa se subió al escenario para tocar todas las canciones de su disco Vagabundo que en este 2017 cumple 21 años.

“Mi profundo agradecimiento a Colombia, al festival”, fueron las primeras palabras del artista.

Comenzó su presentación hacia las nueve de la noche con el tema Hablando de Amor, y por supuesto, en la lista también estuvieron incluidas canciones como Madre Tierra, Blanca Mujer, Penélope y la homónima de este álbum.

Draco Rosa dedicó un momento de su concierto para contarle a los espectadores la razón por la que presentó completo este álbum.

“Aquí fue donde Vagabundo fue realmente aceptado. La primera vez que me presenté en este festival me escondí con gafas y en un escenario oscuro, me escondí porque me sentía mal, poco querido. Quiero pedirles disculpas por eso, pero aquí estoy de nuevo, feliz”.

