Como se había rumorado hace algunos días, una concursante del reality tendría que tocar la campana por su embarazo, y sería la modelo. Sofía Jaramillo dejaría Soldados 1.0 debido a su embarazo.

“TVyNovelas confirmó el estado de la caleña y conoció que tocará “pronto” la campana del programa que se mantiene en los primeros lugares de sintonía en el rating”, aseguró la publicación en su portal web.

Pero eso no esto todo porque Angélica Jaramillo, exprotagonista de Novela y hermana de Sofía, subió a sus redes sociales un video en el que se muestra una ecografía. “Gracias Dios por una bendición más. Bienvenido bebé a nuestras vidas, aún no sé el sexo. Me siento extremadamente feliz”, fue el mensaje que acompañó las imágenes.

Y cabe recordar que hace pocos meses Angélica fue madre, por eso se piensa que el bebé que se muestra en la ecografía es el de su hermana.

Antes de comenzar el reality La Negra Candela ya había asegurado que: “una de las primeras eliminadas es una rubia paisa que se va no por perder las pruebas, sino por su estado interesante. Dizque está embarazada y quién se compromete si algo le sucede a ella o al bebé. Aunque por otros casos conocidos esa situación se resuelve fácilmente y en muy poco tiempo. Esperemos que no sea esta la ocasión”.

