Parece que su salida del reality Soldados 1.0 le dio un nuevo aire a la actriz ¿Muestra su rebeldía con este cambio en su cuerpo? Este es el nuevo piercing de Lina Tejeiro.

Fue la misma Lina quien mostró a través de sus historias de Instagram que había decidido volver a perforar su ombligo, pues el que se había realizado antes lo perdió debido a su estancia en el reality.

Cabe recordar que la salida de la actriz de Soldados 1.0 fue uno de los que más generó polémica. Y es que, buscando su tranquilidad, tocó la campana y decidió renunciar a su participación.

“No soy floja por haber tocado la campana. Soy valiente porque demostré lo que a mí me tenía que demostrar, porque lo hice por mí y por nadie más. Me salí cuando yo quise y no porque me sacaran o por un mal rendimiento, pues siempre estuve la lista 3, lo hice porque para mí es más importante mi paz y mi felicidad, para mí no es importante demostrarle a usted lo que quiera ver de mí, y si le parezco una floja, pues primero lo invito a que llene el formulario y que llegue hasta donde yo llegué”, fue uno de los comentarios que hizo la actriz luego de las críticas que generó su salida.

La producción busca que famosos colombianos acepten el riesgo de vivir al estilo militar. Ubicados en la base de Tolemaida, deben afrontar todo tipo de desafíos que pondrán a prueba su mente y cuerpo.

