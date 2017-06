El motivo que le quitó la sonrisa a Cristina Hurtado

@danielnarvaez22 me siento absolutamente orgullosa, feliz y muy bendecida por verte realizar tus sueños! Hijo de mi alma, que difícil es aceptar que ya no vas a estar a mi lado, aceptar la ley natural de la vida pero sé que es por tu bien, por comenzar a construir tu futuro y estoy segura que vas a volar muy alto, siempre, de la mano de Dios! Te amo hijo! 👨‍✈️🙏🛫✈️🙏👨‍✈️

