Las palabras de la teniente Rojas que hicieron llorar a Ángela Vergara

Este jueves en Soldados 1.0, el reality del Canal RCN, salió Ángela Vergara. La actriz y modelo no pudo terminar sus pruebas para salvarse, sin embargo, al momento de la despedida, despertó los mejores comentarios.

La teniente Vanessa Rojas, quien es una de las más exigentes en el programa, habló de ella con las mejores palabras, incluso la hizo llorar.

Acá el video:

A Lina Tejeiro sí la juzgó

La actriz Lina Tejeiro, quien hasta hace poco participó en La ley del corazón, decidió decirle adiós a Soldados, el reality de RCN el cual es presentado por María Fernanda Yepes.

Sin embargo, la artista no se fue sin escuchar las fuertes palabras de la Teniente Rojas, quien expresó que “la persona que toca la campana y dice que no da más, simplemente no tiene el honor suficiente para portar este glorioso uniforme”.