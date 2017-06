La verdadera razón por la que Pirry dejó RCN

En la cumbre del pico de Whistler contemplando la ruta de descenso, se llama "freight train" , como muchas cosas que valen la pena en la vida, una verdadera montaña rusa cargada de emoción, miedo, euforia, exigencia y mucha alegría, es una ruta negra , avanzada, nos la hicimos así como cuando las entrañas le gritan a uno que lo haga, que tobogán de poder, lleno de saltos, inclinados Peraltes, drops de fe y mucha técnica, la pasamos con @juanisrubio y ha sido hasta ahora lo más emocionante que hemos hecho, mi #GiantTrance2 se porto, siendo endurera como todo una de down hill, como la #livhail1 de Juanita, aquí la mayoría corre con pura de downhill, gracias universo por este día, como en la vida, en la bici, los momentos más intensos son lo que valen la pena , en lo que se sufre y se goza. @giantcolombia @livcyclingcolombia #giantenduroteam @oakley_colombia @maxxis_colombia

