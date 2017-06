La mirada de James que no le gustó a Daniela Ospina y la hizo disgustar ante sus seguidores

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia y del Real Madrid, es conocido también por tener una de las esposas más bellas del país: Daniela Ospina, quien es hermana del portero David Ospina.

En esta ocasión, Daniela se molestó por algo que hizo James y se pudo ver en una de sis historias en la red social de Instagram.

Mientras Ospina hablaba con sus fanáticos y respondía preguntas, James le hizo una mirada, la cual recriminó la modelo y jugadora de voleibol.

“¿Por qué me mira así? ¿Por qué me mira así mientras hablo, bobo? Me mira como si fuera tonta. Ya no voy a hablar más, chao. Estaba hablando súper bien y me achanté. Me miraba como si estuviera haciendo cosas de loca”, dice Daniela entre risas.

Sin embargo, segundos después, terminó la conversación con sus seguidores: ¿qué habrán hecho después de terminar el en vivo?