'Lluvia de hamburguesas' triunfa en la TV

Lluvia de hamburguesas (Cloudy with a Chance of Meatballs), una de las películas más taquilleras del 2009, regresó en este 2017 como serie cautivando a millones de niños a lo largo de Latinoamérica con la historia de Flint Loco, el científico que desde niño soñó con crear grandes inventos gracias a que padecía de NFD: “sueños no relacionados con los peces”. Sin embargo, en esta oportunidad Flint no está acompañado solamente de su padre, Tim; Steve el mono, Earl, Manny, Brent y el alcalde Shelbourne, sino también de Sam Sparks, una nueva chica que llega a la ciudad con la idea de convertirse en meteoróloga.

Por medio de Cartoon Network (canal infantil que transmite un capítulo nuevo de Lluvia de hamburguesas cada jueves a las 8:45 p.m.), la producción pretende mostrarle a los más pequeños la importancia de cumplir un objetivo a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino, pues su protagonista logra convertirse en una estrella tras haber sido víctima de burlas por su perseverancia e ingenio.

“La idea es que la audiencia persiga sus sueños así como lo hace el protagonista (Flint), quien quiere convertirse en un inventor. Yo creo que nuestro show es único, porque no hay otra historia similar (…) Amamos los personajes y los televidentes se sentirán identificados con estos así como en la película… Se sentirán parte del show”, expresaron Alex Galatis y Mark Evestaff, escritores y desarrolladores de la serie, en una conferencia de medios en la que participó PUBLIMETRO.

“Quisimos llevar Lluvia de hamburguesas a la pantalla chica para expandir el universo de la historia, y para cepararla de lo que se vio en cine, pero manteniendo el espíritu de la idea original”, agregaron.

Otras series infantiles para disfrutar con los más pequeños:

Jaime y sus tentáculos

Jaime, un joven príncipe del planeta Blarb, llega a la Tierra tras escapar de unos alienígenas. Para que nadie lo descubra, permanece disfrazado como un niño humano y su amigo Erwin pasa casi todo el tiempo encubriendo sus travesuras intergalácticas. Pero no todo es diversión, el peligro se acerca: los malvados alienígenas envían un robot y una vaca mutante a la tierra para capturar al joven de la realeza. (De lunes a viernes a las 6:00 p.m. por Nat Geo Kids, a partir del 1 de julio.)

The Thundermans

Phoebe y Max son hermanos gemelos que, aunque tienen personalidades opuestas, comparten un secreto común: son superhéroes junto a sus papás y hermanos menores. Lanzada oficialmente en septiembre de 2013, The Thundermans ya estrenó su cuarta temporada la cual se centra en los intercambios polémicos entre los gemelos adolescentes, cuyos desacuerdos son visiblemente divertidos y además conectan con la realidad que vives con tus hermanos todos los días. (Todos los lunes a las 9:00 p.m. por Nickelodeon)

El laboratorio secreto de Thomas Edison

El laboratorio secreto del famoso inventor estadounidense Thomas Edison es descubierto por cuatro niños amantes de la ciencia. Guiados por la imagen holográfica de Edison, y junto al confiable robot Von Bolt, los pequeños aprenderán sobre ciencia a través de aventuras divertidas. (De lunes a viernes a las 9:00 a.m. por Nat Geo Kids, a partir del 1 de julio.)

Henry Danger

La tercera temporada de las aventuras de Henry Danger se puede disfrutar todos los lunes a las 8:30 p.m. por Nick. Henry, quien se convierte en Kid Danger tras trabajar junto al conocido superhéroe Capitán Man, tendrá que luchar contra el crimen para mantener la ciudad a salvo, sin embargo, él y su compañero deberán mantener su identidad en secreto.

Chuck’s Choice

Para el pequeño de diez años Chuck McFarlane, la vida consiste en tomar decisiones. Pero, a diferencia del resto, sus opciones son mucho más impresionantes y espectaculares. Con la ayuda de un dispositivo intergaláctico único, el U-Decide 300, el niño tiene el poder de elegir su próxima aventura en segundos. Algunas decisiones son grandiosas, mientras otras no tanto. (De lunes a viernes a las 5:00 p.m.. por Nat Geo Kids, a partir del 1 de julio.)

