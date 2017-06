Actor Luciano D'Alessandro fue golpeado en reconocido bar de Bogotá mientras estaba de fiesta

La situación según relató Luciano D’Alessandro, se dio en un bar de la zona T cuando una fan intentaba tomarse una selfie con él en medio de una fiesta en la que estaba.

Según dijo a la revista TvyNovelas, el actor fue de rumba con otros actores de la novela ‘La ley del corazón’ al bar 4:40, de repente “llegaron unas niñas a pedir fotos”, señaló Luciano, que enseguida relató cómo fue que un acompañante de esas fans lo golpeó: “Yo cogí el teléfono para la selfi, cuando un hombre jala a una de ellas. Tomé la foto y me di la vuelta, de pronto me pegan con un hielo en la cabeza. Volteo y era el mismo tipo celoso”.

Además agregó quepor situaciones incómodas como esas prefiere no salir y quedarse en casa.

“Esa parte no es chévere, porque no puedo disfrutar de un lugar nocturno. Ahora todas las reuniones son en casas. Antes podía salir tomado, porque me gustaba la rumba, y no pasaba nada. Mucha gente me ha dicho: ‘Aprovecha, que son tus 15 minutos de fama’, y yo no comparto eso. ¡Me niego a ponerle límites a mi carrera! Llevo 17 años actuando y no es para una fama cortica, sino bien larga”.

En la misma entrevista dijo a dicho medio que aún no es seguro que vaya a estar en la segunda temporada de ‘La ley del corazón’.