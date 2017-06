La falsa audición para 'Sin senos sí hay paraíso' donde debían desnudarse

Debido al éxito de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’ delincuentes en la web decidieron crear una serie de convocatorias fraudulentas sobre audiciones para hacer parte del elenco.

Los delincuentes aseguran ser los encargados del casting para dicha novela y de otras producciones de importantes canales de televisión, por medio de internet le piden a la gente hacer desnudos, enviar videos y hasta notas de voz con gemidos.

Una de las víctimas de las supuestas audiciones, le contó al programa La Red cómo fue que cayó en la trampa virtual, “todo comenzó porque a mí me gusta mucho la actuación y yo quería estudiar teatro antes de iniciar mi carrera en la universidad, entonces me dediqué a buscar páginas por Internet que hicieran audiciones y di con la página que se llamaba ‘Casting (RCN, Fox, Caracol, Cortometrajes)”.

Luego, la joven fue contactada por las personas de dicho sitio web, el primero en llamarla fue un hombre que se hacía llamar Jhon Ceballos y después por una mujer de nombre Angélica Ruiz, quien le dijo que necesitaban extras para hacer grabaciones de desnudos y le pidió que enviara fotos sin ropa, de frente, de perfil y de espalda.

“En un descuido de mi familia, me tomé las fotos y se las envié y después ella me dijo que tenía que hacer un video para una escena, supuestamente como si tuviera sexo… También me preguntó si tenía voz bonita y me dijo que si le podía mandar notas de voz como si estuviera gimiendo”.

Tras haber enviado el material que le pidieron, la joven buscó a dichas personas por medio de las redes sociales, pero para su sorpresa encontró publicaciones en las que otras mujeres aseguraban que la página era una fachada y que utilizaban toda la información de las víctimas para hacer pornografía.

No obstante con eso, buscó a Jhon Ceballos quien afirmaba trabajar para Apolo’s Men, pero allá le dijeron que no conocían al hombre y que han recibido varias quejas iguales. Por su parte, Angélica Ruiz, dice trabajar para la agencia Modelos de Colombia, sin embargo, allí nadie la conoce.