La despedida de Hassam de Sábados Felices

El humorista de Sábados Felices, Rogelio Pataquiva, más conocido como Hassam, publicó un mensaje en las últimas horas en sus redes sociales donde asegura ya no estar encargado de las audiciones en el programa de humor, por esta razón se despidió de quienes han particiado allí.

Además dice que él fue contratado para dicha labor y que no le fue notificado que ya no estaría más a cargo de los procesos mencionados “Entiendo que todo proceso tiene su fin y como no se me permitió comunicarme en una reunión previa o algo similar lo hago por este

Gracias!!!!!!!!! Nos veremos! A post shared by Hassam (@oficialhassam) on Jun 24, 2017 at 12:26pm PDT

Ahora bien, tras la publicación muchos le han consultado al humorista si este es un adiós definitivo del programa o simplemente del proceso de audiciones, sin embargo Hassam no se ha pronunciado al respecto.