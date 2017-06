Maleja Restrepo cuenta la triste historia de la pérdida de un bebé

La presentadora y actriz colombiana Maleja Restrepo reveló en su libro Parceros, el triste capítulo de su vida en que perdió un bebé.

La caleña expresó que la situación la vivió hace pocos meses, tras unas vacaciones en compañía de su esposo, el motociclista Tatán Mejía, y su pequeña hija Guadalupe.

“Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio y, a lo mejor, mi plato estaba tan condimentado que me había hecho daño. Los dolores siguieron y ya no parecía normal. Apenas llegamos a Colombia, llamé a mi ginecóloga, quien consideró que era mejor que me fuera para urgencias. ‘Sebas’ se había ido para Cali a hacer un ‘show’, por lo que tenía que llevarme a ‘Lupe’ conmigo para la clínica. Recogí algunos de sus juguetes para entretenerla y le prometí que iríamos al parque después de que me atendieran”, dijo Maleja.

Restrepo comentó que el embarazo era ectópico y que había perdido mucha sangre, por lo que si hubiera esperado más tiempo en ir al hospital, el desenlace de esta historia sería otro.

“La noticia me cayó como un baldado de agua fría. Yo no lo sabía, aunque tenía claro que en cualquier momento podría suceder porque habíamos dejado de planificar hacía un mes y medio cuando decidimos tener otro hijo. Sin embargo, nunca pensé que fuera a pasar tan rápido. […] ¿Cómo así? ¿Embarazada? ¿Pero… cuándo? Estaba tan confundida. Hacía poco me había hecho una prueba y me había salido negativa. La noticia no paró ahí: el embarazo era ectópico, es decir, por fuera del útero. No había nada que hacer. Era un embarazo inviable”, añadió.

