Luciano se convirtió en el nuevo galán de las novelas colombianas gracias a su participación en La Ley del Corazón. Muchas son las mujeres que están locas por él, pero el actor parece que ya está interesado en alguien más. ¡Vieron muy bien acompañado al actor Luciano D’Alessandro!

La última edición de la revista Vea, afirma que “pillamos al actor del momento durante la premier de The Far West, en la estación de Usaquén del tren de la Sabana, nuevamente muy bien acompañado de una bella chica llamada Daniela Castiblanco”.

La publicación aseguró que estuvo bastante cercano a esta mujer, aunque cuando se daba cuenta de los lentes de las cámaras, prefería ser más discreto. “Se rumora que en privado él y Daniela pasaron de la amistad a la fina coquetería y algunos besitos”.

Hace algunas semanas La Red aseguró que el actor había sido pillado besando a una mujer desconocida en un bar de Cartagena. “Se puso tocado, medio nervioso, y dijo que no, que en este momento no tenía ninguna relación con absolutamente nadie, y que un caballero no tiene memoria”, aseguró la presentadora Mary Méndez, hablando de la respuesta de Luciano cuando se le preguntó por lo sucedido.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

¡Vieron muy bien acompañado al actor Luciano D’Alessandro!