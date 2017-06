A la hora de hablar de televisión, sin duda, la salida de la actriz es el tema que más ha dado de qué hablar en las últimas horas. Estos son los memes de la salida de Lina Tejeiro de Soldados 1.0.

Lina decidió tocar la campana y renunciar al reality de RCN que busca que famosos colombianos vivan al estilo militar, con un entrenamiento muy similar a la de estos héroes colombianos.

Por supuesto, los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar, y una imagen de su despedida se convirtió en el centro de muchos comentarios. En esta se puede ver a la actriz llorando y fue el comienzo de varios mensajes graciosos. Y aceptando el humor de sus seguidores, algunos de los comentarios junto a la fotografía fueron retuiteados por Lina.

Los memes de la salida de Lina Tejeiro de Soldados 1.0

Cuándo te dicen que tienes clase un sábado y lunes festivo @Lina_Tejeiro pic.twitter.com/hKzjA81WkB — Iván Yesid ⚽ (@Ivanyessid17) June 22, 2017

Cuando te recuerdan que actuste en Padres e Hijos @Lina_Tejeiro pic.twitter.com/zvWjMst2Ph — Jhonie Builes (@JhonieBuiles) June 22, 2017

Cuando llegas a tu casa y le preguntas a tu mama que hay de almuerzo y te responde – SOPA @Lina_Tejeiro pic.twitter.com/fBlSc2JoLe — Un tal Pochi Del Rio (@PochiDR) June 22, 2017

Así como cuando terminas de comer y te dicen que había aguacate… 😅😅😅 @Lina_Tejeiro pic.twitter.com/VmdHjEOPqg — Mauricio Conrado (@maoconher18) June 21, 2017

La actriz no se quedó callada y publicó en su cuenta de Instagram varios mensajes relacionados con su salida. “Llenarse la boca es muy fácil, ponerse en los zapatos de otro es mucho más difícil, por eso las personas optan por lo más fácil”.



Otros de ellos fue: “No soy floja por haber tocado la campana. Soy valiente porque demostré lo que a mí me tenía que demostrar, porque lo hice por mí y por nadie más. Me salí cuando yo quise y no porque me sacaran o por un mal rendimiento, pues siempre estuve en la ‘Lista 3’, lo hice porque para mí es más importante mi paz y mi felicidad, para mí no es importante demostrarle a usted lo que quiera ver de mí, y si le parezco una floja, pues primero lo invito a que llene el formulario y que llegue hasta donde yo llegué”.

