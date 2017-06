La verdad detrás de la salida de Cristina Hurtado de 'Noticias RCN'

En medio de la polémica, la presentadora se fue del espacio informativo de uno de los canales más importantes de nuestro país. Esta es la verdad detrás de la salida de Cristina Hurtado de RCN.

Hurtado es la portada de la nueva edición de la revista Vea. Y justamente, en entrevista para esta publicación, contó detalles que no se habían conocido respecto a su renuncia de Noticias RCN.

La verdad detrás de la salida de Cristina Hurtado de RCN

Aseguró que hace dos años comenzó a pensar en la idea de irse, que pasó en varias ocasiones su carta de renuncia y que finalmente nunca fueron aceptadas. “Yo me quería quedar en RCN, es mi casa, pero las cosas no se dieron, pues el canal está en un momento complejo y no habían formatos nuevos (…) Hace un año tuve una propuesta en Televisa, en México para presentar, y me pedían radicarme allá con mi familia. Lo manifesté en el canal y lo que hicieron fue mejorar mis condiciones, me prometieron también otra serie de cosas por la que dije ok, me quedo. Pero finalmente no se dieron, pero no por mala voluntad”.

En su conversación con la revista también afirmó que todavía no comprende por qué no hubo una despedida, cuando sabía que tenían preparada una nota para su última emisión: la del 15 de mayo. “Me llamaron algunos compañeros para preguntarme porque me estaban haciendo una nota al respecto (…) Comenzó mi sección, empecé a presentar, salieron los créditos, se acabó el noticiero y no pasó nada”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ