Gregorio Pernía sufre grabe accidente en plena grabación

Los hago participe de esto, pues todos uds forman parte de mi vida y de este proceso. La manera más honesta del hombre es encontrar la libertad en hacer lo que más le gusta…muy pronto estaré de nuevo con uds y en el set actuando. #eltiti Que Dios nos bendiga

A post shared by Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) on Jun 22, 2017 at 2:18pm PDT