Foster The People anuncia el lanzamiento de su nuevo disco

Foster The People anunció el lanzamiento de su tercer álbum Sacred Hearts Club para el próximo 21 de julio.

Este trabajo discográfico tendrá 12 canciones y estará disponible en formato físico, digital y vinilo. Los fanáticos que pre-ordenen el álbum tendrán la posibilidad de descargar instantáneamente el primer sencillo, Doing It For The Money.

Como parte de la celebración del lanzamiento de su nuevo álbum, Foster The People estenó el video de su canción Sacred Hearts Club (the beginning). Este cuenta con un estilo tipo documental, en el que los seguidores de la banda pueden ver un detrás de cámaras de los ensayos de la agrupación, mientras se preparaban para sus más reciente gira por Estados Unidos. Las ciudades que ha recorrido este tour han sido Denver, Boston, Atlanta y concluirá con una presentación especial en el festival Austin City Limits el 13 de Octubre.

A eso se suma que la agrupación liderada por Mike Foster anunció nuevas fechas de conciertos.

Los autores del hit mundial, Pumped Up Kicks, también confirmaron su asistencia en el gran circuito de festivales con presentaciones en Lollapalooza en el mes de Agosto y The Meadows Music and Arts en septiembre.

