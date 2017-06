Con cada capítulo la tensión sube entre los participantes de Soldados 1.0. ¿La Teniente Rojas y Sofía Jaramillo no se soportan?

Muchos han sido los incovenientes que la Subteniente y la modelo han tenido a lo largo del reality. El último de ellos fue durante la semana pasada cuando la Teniente le alzó la voz a Sofía porque no tenía el peinado bien hecho, las botas no estaban limpias y había dejado en su catre varios objetos importantes.

Pero allí no terminó todo, pues Jaramillo no se quedó callada y decidió responderle fuerte a la Subteniente Rojas. “Nos dan una orden y después no dan otra orden”.

#Soldados1.0 Descubre el por qué del nuevo disgusto de la Subteniente Rojas con Sofía Jaramillo –> https://t.co/UKwmpgzqUG pic.twitter.com/dp8FOR97Tq — Canal RCN (@CanalRCN) June 19, 2017

Sin embargo, Rojas no se dejó amedrentar y con voz ruda afirmó que ella había sido clara con lo dicho y que Jaramillo en definitva, no había cumplido con lo pedido.

¿La Teniente Rojas y Sofía Jaramillo no se soportan? Esa es la pregunta que muchos televidentes se hicieron luego de la discusión.

Esta noche un nuevo participante del reality dirá adiós y entre las opcionadas podría estar Sofía Jaramillo. Y es que después del encuentro entre ella y Rojas, la Subteniente la calificó bajo, debido a su falta de fortaleza espiritual.

Los comandantes ya definieron quiénes van para ‘Lista 1’ y quiénes estarán en ‘Lista 5’. Quienes queden en ‘Lista 5’ deberán presentar una prueba dura si quieren seguir adelante en el programa.

Espera mañana una nueva eliminación en #Soldados1.0, ¿quién será el siguiente en abandonar el pelotón? https://t.co/k2nWmwn9D0 pic.twitter.com/cC9QoRtA90 — Canal RCN (@CanalRCN) June 20, 2017

