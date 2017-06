¡Paul McCartney vuelve a Colombia para concierto!

Hace pocas horas se anunció la llegada de Green Day y ahora se ratifica la presentación del exBeatle. Confirmado el concierto de Paul McCartney en Colombia este 2017.

En esta ocasión el británico se presentará el 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. “La última vez que tocamos en Colombia fue toda una explosión y siempre quise volver. Estoy realmente entusiasmado por llegar allí con mi nuevo espectáculo este año. No puedo esperar para verlos a todos y tener una fiesta del rock”, aseguró Paul a través de un comunicado oficial.

El artista traerá su One On One, una gira que comenzó en Estados Unidos en el 2016 y que ha llegado a más de 13 países. Su presentación tendrá una nueva producción, aunque como siempre, abarcará toda la carrera de McCartney, desde sus primeros trabajos con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna. También incluirá joyas de la música de The Beatles.

Cabe recordar que Paul McCartney se presentó por primera vez en Colombia el 19 de abril de 2012, en el estadio El Campín.

Las entradas para la presentación en el Atanasio Girardot saldrán a la venta desde el próximo 23 de junio y los precios de las entradas están entre $170.000 y $1.500.000. Tenga en cuenta las siguientes fechas para la compra de su boleta:

Preventa Paulmccartney.com:

A partir del 23 de junio a las 8:00 a.m. hasta el 26 de junio a las 11:59 p.m.

Preventa:

A partir del 27 de junio a las 8:00 a.m. hasta el jueves 29 de junio a las 11:59 p.m.

Venta público general:

A partir del viernes 30 de junio a las 9:00 a.m.

