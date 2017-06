Doble vía es el programa del defensor del televidente que tiene Caracol. Justamente, allí llegaron varias quejas del público que ve el reality. Entrenador del Desafío genera indignación en los televidentes.

De acuerdo con la emisión del pasado 17 de junio, los televidentes siguen enviando quejas debido al comportamiento del entrenador Osmín Hernández, pues ya no se trata de entrenamiento, sino de maltrato.

“Señores del desafío, primero no entendemos por qué el programa es exclusivo para super humanos, y segundo tienen a un señor que es mal tratador psicológico. Escudado en que es un entrenador militar, hacen creer que el equipo que más sufre son los desterrados pero tienen la comida segura, ¿por qué no le preguntan a los demás equipos para que se acabe la farsa?”, fue una de las críticas, la cual fue enviada por Carlos Dionisio Miranda.

Por su parte Helena Cuervo comentó lo siguiente: “El señor Osmín Hernandez es muy lucido grita todo el tiempo, tiene la razón siempre, no se deja hablar, no me parece justo que gente extraña grite y se crea superior, y todo por ganar un premio”.

Como respuesta a los televidentes la presentadora del programa afirmó que los participantes del programa, al estar cien por ciento dedicados a su cuerpo, son personas acostumbradas al entrenamiento y a este tipo de trato, y que finalmente, lo que busca Osmín es sacar lo mejor de cada uno de los participantes.

