J Balvin dice que no se siente famoso y que quiere pasar desapercibido

Siempre metódico con su trabajo, cree que es muy importante jamás olvidar de dónde se viene y tener equilibrio en la vida.

El artista paisa habló con los periodistas de La Red de Canal Caracol y manifestó que en este momento de su vida no se siente como una celebridad.

“La vida es al revés. Antes yo me sentía famoso cuando solo me conocía mi mamá, pero ahora que más personas me conocen siento que no soy tan conocido”. Y acompañó este testimonio diciendo: “antes quería que me vieran, ahora quiero pasar desapercibido”.

Dice que su actual polo a tierra es su equipo de trabajo, sus amigos y su familia.

“Tengo amigos de verdad, no de los que a todo dicen “si señor”.

Y en cuanto a sus nuevos planes, el artista adelantó que en uno de sus próximos videos musicales aparecerá con el millonario italiano Gianluca Vacchi, quien con frecuencia aparece bailando reguetón en clips que sube a sus redes sociales.