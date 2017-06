Sofía Boutella es 'Ahmanet' en 'La Momia'

Uno de los monstruos más emblemáticos del cine regresa en La Momia, película protagonizada por Tom Cruise, quien encarna a ‘Nick Morton’, un militar y cazador de objetos antiguos que descubre algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Cuando localiza la tumba de una antigua princesa egipcia llamada ‘Ahmanet’, libera una fuerza aterradora sobre el mundo, impulsada por la venganza y la furia.

En La Momia, Sofía Boutella es ‘Ahmanet’, la princesa del antiguo Egipto que vuelve al mundo moderno, trayendo el caos con ella. Boutella habla de los retos de interpretar este papel, trabajar con el director Alex Kurtzman y por qué dijo inicialmente no a la cinta.

¿Cómo recibió la invitación de Alex Kurtzman para encarnar al personaje?

Él me pidió que nos conociéramos porque inicialmente tuve muchas dudas sobre el papel. Quería encontrar la sicología y la razón de por qué ella hace lo que hace. Cuando me contextualizó quedé encantada y finalmente le dije que iba a ser un honor tener este personaje en la película.

Para crear su personalidad tomó como ejemplo a Boris Karloff…

Cuando ves a Boris en el filme original de 1932 lo notas muy tranquilo. Hay una actitud pacífica en él. No hay nada monstruoso y eso significó mucho para mí a la hora de darle vida a ‘Ahmanet’. Pensé que era importante que no se viera simplemente como una mujer que camina sin sentido y se la pasa asustando gente. Lo mejor es que Alex quería hacer lo mismo. En cierto modo deseaba realizar un homenaje a la versión de 1932 y eso también me llevó a dar el sí.

“Investigué mucho acerca del mundo egipcio porque no quería que ‘Ahmanet’ fuera un monstruo más, sin entender qué la llevó a tener un espíritu vengativo tan fuerte”, Sofía Boutella.

Usted creó un pasado para ella con el fin de entenderla mejor…

Exacto. Y es que en realidad lo que era esencial en el papel tenía que ver con la capas de su vida, ese fondo que aunque no se cuenta, los espectadores pueden entender en el transcurso de la cinta.

Cuando vimos por ejemplo a Heath Ledger interpretando al ‘Guasón’ en Batman: el caballero de la noche, no necesariamente se dijo mucho sobre su historia, pero el público lo sintió, y sucedió gracias a las diferentes expresiones que logró Ledger. Yo quería conseguir el mismo efecto.

¿Había visto la película original? ¿Volvió a verla después de conseguir el papel o quería mantenerse a distancia y encontrar su propia interpretación?

Hubo otros proyectos en los que sentí que no debía ver lo que se había hecho antes. Pero lo que pasó con La Momia fue que la cinta original generó un gran impacto sobre mí, así que quise revivir esa sensación viendo la película de nuevo.

Boris Karloff fue muy reconocido por lo que logró en esta cinta, por eso pensé que sería bueno ver lo que hizo y cómo lo hizo siendo hombre.

Y para darle forma a ‘Ahmanet’ hizo una exhaustiva investigación…

La hice sobre el antiguo Egipto, sobre la mitología del país, sobre los faraones y otros temas. Y aunque ‘Ahmanet’ no recibió el título de faraona, digamos que hacía parte de la realeza al ser una princesa. En todo lo que estudié encontré que estos personajes tenían en común que no se movían rápido y que a pesar de dar ordenes nunca levantaban la voz. Eso trate de adoptarlo para mi personaje.

¿Hubo un duro proceso de maquillaje?

Fue un poco pesado hablando en términos de coloración porque no usamos ningún tipo de prótesis. El equipo de efectos visuales trabajó mucho en mi cara para conseguir un color de piel que hiciera alusión a una mujer que no había tomado el sol durante mucho tiempo (risas). ¡Tuve que ser escaneada muchas veces! Fue un proceso largo, pero sin duda, valió la pena.