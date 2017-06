La presentadora del reality de RCN, Soldados 1.0, relató lo ocurrido hace algunos meses cuando fue acusada de atentar contra una mujer. María Fernanda Yepes habla de escándalo por “golpear mujer”.

Lo hizo en entrevita para Auto Star y aseguró que: “No, eso es mentira. Yo demandé a ese medio porque no entiendo de dónde salió ese chisme, y te voy a explicar por qué. Yo no soy una persona agresiva, yo puedo tener un carácter fuerte, pude haber hecho Rosario Tijeras, pero no soy ‘Rosarios Tijeras’. O sea, entiendan, por favor. Yo creo que me confundieron con alguna actriz porque ese día yo estaba en mi casa. A mí me dolió muchísimo porque a eso le dieron réplica acá en Colombia y lo sacaron hasta en la sopa, y eso no fue así”, dijo Yepes.

El medio La Opinión afirmó en su momento que: “Un invitado, Reinaldo Lizárraga, nos compartió el detalle de los hechos. ‘María Fernanda golpeó a una chica porque le aventó un poco de alcohol, eso la enojó y se le fue a los golpes. La gente de seguridad intervino para separar a esta chica, pero no pudieron porque Yepes estaba muy alterada; fue entonces que decidieron sacarla de la fiesta, por lo incontrolable que estaba y además, creo que la chica que agredió es novia de algún ejecutivo de la revista’”.

En la actualidad la actriz asegura que se siente feliz por ser parte de Soldados 1.0 y que gracias a su participación ha aprendido lo duro que le toca a los héroes de Colombia.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

María Fernanda Yepes habla de escándalo por “golpear mujer”