'Sin límites', el último álbum de Martín Elías

Dos meses después de la partida del cantante vallenato Martín Elías, se estrena la última producción discográfica que grabó titulada Sin límites, la cual estuvo bajo la producción del acordeonero Rolando Ochoa.

El disco, que saldrá a la venta este viernes 16 de junio, dos días antes del que hubiera sido el cumpleaños número 27 del artista; reúne 12 temas que fueron grabados en la última semana de marzo y la primera de abril de este año en los estudios R8 de la ciudad de Valledupar.

Entre las canciones que se escogieron hay varias composiciones de autores como Sergio Luis Rodríguez, Tico Mercado, Omar Geles, Joe Arroyo, Franco Argüello, entre otros.

“Cuando él escuchaba las canciones era una cosa, pero cuando las interpretaba era otra (…) Martín era fuerte en el aspecto de las canciones rápidas. Si uno se pone a mirar su discografía, casi todos sus éxitos son alegres, no son tan románticos. El disco sabroso lo sabía manejar muy bien, y en este tratamos de variar bastante”, expresó a PUBLIMETRO Ochoa, quien fue compañero de fórmula del cantante.

El ton ton, Labios negros, La fundillo loco, La eléctrica, Báilame, Si te me vas y Qué viva el amor son algunos de los temas de Sin límites. Sin embargo, llama la atención la única canción de la autoría de Martín llamada La más bonita, en la que su segunda esposa, Dayana Jaimes, es la protagonista de sus versos.

“Él disfrutó mucho la grabación del disco, y fue también en la que más aportó porque siempre opinaba y decía lo que le gustaba y lo que no. A él siempre le daba pena cuando nos mostraba sus composiciones, y ‘La más bonita’ fue la última que grabamos… Él decía que la de él era la última que se tenía que hacer”, agrega ‘R8’.

Asimismo, Bendito corazón sorprenderá no solo a los martinistas sino también al público que le fue esquivo al hijo de Diomedes Díaz: los seguidores de la música popular, pues su ritmo mezcla perfectamente los acordes del vallenato y lo mejor del mariachi contemporáneo.

“Con ‘Bendito corazón’ el CD no se tornó tan monótono. Esta canción puede sonar diferente a todo lo que habíamos hecho…. Inicialmente, yo la escribí para Paola Jara, porque quería que me grabara una canción popular. Ella me dijo que era muy bonita, pero nunca me respondió si la tomaría o no. Un día cuando estábamos en un aeropuerto, yo se la mostré a Martín y me dijo que por qué se la iba a dar a ella (risas). Martín decía que era perfecta, porque aunque sí conocían nuestra música, no habíamos pegado fuerte en Cali, Casanare o Yopal, entonces él decía que con este trabajo quería llegarle a ese nuevo público”, añade Ochoa.

Según el acordeonero, Martín Elías “estaba experimentando un momento sensible de su vida con respecto a Dios, motivo por el cual terminó la canción ‘Al fin llegaste tú’ diciendo ‘Amén"”.

“Esa fue la que más le gustó a él. Fue la única a la que le dejó el nombre que le había puesto el autor (Diego Daza), así lo pidió en vida. Ahí nombró a su mamá, Patricia, pero en este CD también menciona muchas cosas de Dios. Al comienzo de este tema canta por ejemplo ‘el amor cuando se niega no es bienvenido para Cristo’, y al final también dice ‘gracias a Cristo, amén’. Un día Martín nos dijo que había mucha maldad, que esto cada día se estaba poniendo peor y que nosotros como músicos teníamos que cambiar”, añade.

“Mucha gente se pregunta todavía por qué pasó la tragedia de Martín Elías. Nosotros, sus familiares y quienes trabajamos con él hemos sufrido muchísimo”, puntualizó Rolando, quien tras la partida de su compañero musical se unirá a Elder Dayán Díaz, hermano de Martín, para continuar con el legado vallenato.

A continuación, la discografía completa de Sin límites:

El ton ton de Rolando Ochoa:

Labios negros de Fello Zabaleta:

La fundillo loco, tema de Joe Arroyo con el que Martín Elías le quiso hacer un homenaje:

Bendito corazón de Rolando Ochoa:

La eléctrica de Omar Geles:

Al fin llegaste tú, composición de Diego Daza:

Báilame, composición de Rolando Ochoa:

Si te me vas de Tico Mercado:

La más bonita, la única una composición de Martín Elías:

Que viva el amor, del acordeonero y compositor Sergio Luis Rodríguez:

El mismo cuento, del joven compositor Jhon Mindiola:

La dueña del rey, de la autoría de Franco Argüelles:

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!