La respuesta del presentador Felipe Arias tras polémico video

Felipe Arias, uno de los presentadores de Noticias RCN, ha dado de qué hablar en redes sociales por el video en el que un joven le pregunta “¿qué se siente que en su canal manipulen tanto al pueblo?”, tras acercarse al periodista con el fin de tomarse una fotografía.

La respuesta de Arias dejó a sus fanáticos y a los usuarios de redes aterrados: “Ah no, en todos hermano, los medios de comunicación son del poder, así que son para generar plata, eso no es para informar ni nada de eso, es para generar plata no más”.

Ante tal polémica, el comunicador se defendió a través de Twitter y afirmó que su respuesta fue sarcástica frente a la pregunta mal intencionada.

Respondí con sarcasmo ante una pregunta mal intencionada. A buen entendedor… — Felipe Arias (@fariasdenuncie) June 14, 2017

Asimismo, y de acuerdo con diálogo citado por el portal Pulzo, Arias se encontraba en la terminal aérea de Cali cuando sucedieron los hechos:

“El video fue en el aeropuerto de Cali. Había unos peladitos burlándose, como a veces sucede, de los periodistas, de los medios. Incluso, uno de ellos dijo que los periodistas y los políticos eran todos iguales. Se me acercó uno de ellos. Yo pensé que me iba a agredir, pues en sus ojos se veía odio, y me gritó: ‘¡Señor, ¿me regala una foto?! Entonces yo lo recibí con una sonrisa porque pienso que la palabra dulce ablanda el corazón y la actitud violenta. Y cuando supuestamente se estaba tomando una selfie, yo no sabía que estuviera grabando, me hace la pregunta y le respondí con sarcasmo, como para quitármelo de encima”, señaló al medio de comunicación anteriormente mencionado.

