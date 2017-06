‘Hasta que amanezca’, la canción del verano de ChocQuibTown

ChocQuibTown regresa con Hasta que amanezca, un tema que incita a la celebración y que busca convertirse en el éxito del verano, justo en esta época en la que muchos comienzan a disfrutar de sus vacaciones de mitad de año. Hablamos con la agrupación acerca de esta canción y de lo que representa para ellos la palabra verano.

Hasta que amanezca es un tema que le da la bienvenida a las vacaciones. ¿Cuál es su momento de verano?

La verdad es que tenemos muchos, debemos crearlos para hacer música que haga mover las caderas. Y por ejemplo, cada vez que usted escuche que hay una fiesta después de la entrega de unos premios, allá hay como mil momentos de verano, y si estamos dentro del estudio de grabación, sepa que allá hay como doce más.

Por eso todos los días nos levantamos dando gracias a Dios por esta maravillosa profesión, porque nosotros no estamos trabajando, estamos haciendo lo que más nos gusta.

¿Por qué la elección de paisajes nacionales como Medellín y Santa Marta a la hora de hacer el video?

Uno como artista, cuando está creando, tiene que mirar los pasos que ha recorrido pero también hacia dónde quiere ir. En medio de nuestra lista de deseos hay muchos sitios y cuando nos pidieron ideas a la hora de realizar el video, pensamos de inmediato en Medellín y en Santa Marta porque allá nunca habíamos grabado.

Ahora, cuando vemos el resultado, nos damos cuenta que tenemos tremendo videoclip, porque mostramos lo que somos: un país pluriétnico, multicultural y hermoso. No tenemos que envidiarle nada a ningún otro país.

Sus producciones audiovisuales siempre reflejan la belleza de nuestro territorio. ¿Han pensado en ampliar sus horizontes y mostrar en sus videos otros paisajes, como los latinos?

No nos cerramos a la idea de hacerlo. Tal vez un día se nos corra el champú y terminemos haciendo algo en Ecuador, Perú o Argentina, que tiene grande directores. Pero por ahora nos quedamos en Colombia.

“Colombia está pasando por un momento bien bonito a la hora de exportar artistas. Somos un país lleno de talento y vale la pena mostrarlo al mundo”, ChocQuibTown.

¿Qué debe tener una canción para que sea el éxito del verano?

Es importante que haga bailar. Que comience a subir por las piernas y haga que la persona quiera moverse hasta el cansancio. Además debe transmitir buena energía, haciendo que la gente se la aprenda rápido.

¿Cuál es el mejor lugar pasa pasar el verano?

Más allá de una ciudad o un país, tiene que ver con el sitio en el que te sientes cómodo. También tiene que ver con la actitud, pues si usted está feliz, de seguro se sentirá en vacaciones hasta viendo televisión en su casa.

¿Cómo mantenerse vigente en una industria musical que ahora tiene artistas de todo tipo?

Nuestro deseo siempre fue hacer canciones que llevarán a la reflexión, pero que al mismo tiempo hicieran bailar a todos. Hasta hoy hemos hecho lo mismo, pero con diferentes palabras.

Más allá de ser una agrupación, son una familia. ¿Cuál es el secreto para estar bien en ese ámbito y dejar de lado los problemas como artistas?

Ser claro. La familia se mantiene gracias a la sinceridad. Es bonito después de tantos años y de momentos buenos y malos, poder sentarnos, hablar sin rodeos y mantener la confianza intacta.

¿Cuál es la situación más difícil que han tenido como grupo? ¿Cómo salieron de ella?

Hemos tenido varios momentos pero uno de los más complicados fue cuando nos invitaron a Las Vegas para cantar en los Grammy Latinos y Slow no tenía visa. Tres días antes de viajar se la aprobaron, pero no dormimos y no comimos pensando que no se la iban a dar.

Fue tan terrible que ya habíamos empezado a ensayar sin Slow, por miedo a que tuviéramos que viajar y presentarnos sin él.

En el video de Hasta que amanezca, Slow intenta encontrarse con la mujer de sus sueños. Para lograrlo tendrá que ayudarse de la redes sociales.

Hasta que amanezca, la canción del verano de ChocQuibTown