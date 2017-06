La hija mayor de Estefanía Borge encanta en redes sociales

Sofia: Desde que estabas en mi panza te he dicho que el camino no siempre va a resultar fácil, que tendremos adversidades y que los momentos difíciles pueden ser transformados en grandes oportunidades. Cuándo empecé este camino de la vida a tu lado siempre han estado presentes el miedo y la incertidumbre pero logros cómo el de hoy nos demuestran que cuándo el corazón quiere no hay nadie que lo detenga ❤️❤️❤️ gracias por existir Princesa del Mar 🌊

