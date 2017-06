Viuda de Martín Elías venderá productos con la imagen del cantante

Está es la verdadera artista pop art, Manuela Echeverri, una creación hecha por edad manos prodigiosas y ese don para recrear a nuestros seres y cosas más queridas. Gracias Manu por este hermoso regalo, muy pronto están a la venta cojines, agendas y camisetas con esta hermosa imagen de él, un hermoso recuerdo que todos los que sentimos está perdida quisiéramos tener @manuecheverri Muy pronto les mostraré cómo quedarán los cojines y todo lo que vamos a vender. Gracias Manu 👏🏻👏🏻 PD: (por ahora no tenemos precios) Antes de ese 14 de abril había hablado con Manu porque le quería regalar un cuadro a @martineliasdiaz de su Papá, pero ya Dios tenía otros planes… difíciles de entender 👨‍👩‍👧 PD: En pocos días les comentaré de los precios y artículos que estarán a la venta con la firma de Manu la artista de esta obra, y la firma de esa maravillosa persona que vino al mundo como una estrella fugaz pero dejo grande huellas entre todos nosotros.

