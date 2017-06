¡Los ochenta y los noventa están de regreso con estas bandas!

En la nostalgia de la música de hace dos o tres décadas algunas artistas encontraron la llave de su éxito. En Publimetro le contamos cuáles agrupaciones volvieron con nueva música y giras por el mundo.

New Kids on the Block

La banda ochentera formada por Jonathan y Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg y Danny Wood volvió al mercado en este 2017 al lanzar su nuevo sencillo One More Night, canción que hace parte de su EP Thankful. Pero eso no es todo, porque la agrupación también se prepara para sus conciertos en el marco de la gira The Total Package que los llevará a recorrer Estados Unidos y una parte de México. ¿Cómo sonará Step by Step en la actualidad?

Backstreet Boys

En la segunda mitad de los noventa, los cinco hombres que formaban esta agrupación dominaron la escena pop gracias a sus voces, pero también, a su encanto físico. Este año volvieron al escenario y han hecho y realizarán varias presentaciones en el Axis de Planet Hollywood, en Las Vegas, EE.UU. Y este 2017 Netflix estrenará el documental llamado Backstreet Boys: Show ‘Em What You´re Made Of, el cual se enfocará en el lado más humano de estas estrellas de los noventa.

Bananarama

Venus y Cruel Summer son algunos de los éxitos de este trío de mujeres británicas que alcanzaron la fama en los ochenta. En este 2017 le dieron una gran sorpresa a su fanaticada, y es que cuando menos se esperaba, Sarah Dallin, Siobhan Fahey y Keren Woodward anunciaron que regresarían con una gira que primero recorrerá el Reino Unido, y que tal vez podría extenderse a otras partes del mundo.

Flans

La cuota latina no podía faltar en este listado y Mimi, Ilse e Ivonne, mejor conocidas como Flans no podían faltar. Regresaron para celebrar los treinta años de la creación de la agrupación con conciertos que se han realizado en diferentes partes de su natal México. No controles, Bazar, Tímido y Me he enamorado de un fan, son algunos de los temas que ya son considerados clásicos de los ochenta en Latinoamérica. Una época de copetes y flecos voluminosos… ¿Fue la suya?

Spice Girls

En los noventa estas cinco mujeres le demostraron al mundo que no se tenía que ser hombre para llegar a los primeros lugares de los listados. Sin embargo, como muchas agrupaciones, esta también dijo adiós, hasta hace poco, cuando Geri Horner, Emma Bunton y Mel B anuncian su reencuentro para celebrar el 20 aniversario del grupo, aunque bajo el nombre de GEM. Ni Victoria Beckham, ni Melanie C. hacen parte de este reencuentro, y por ahora, los fanáticos no volverán a verlas juntas sobre un escenario.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ