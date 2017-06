La presentadora es la portada de la nueva edición de la revista Aló, y en entrevista, habló acerca de sus amores. ¿Cómo está el corazón de Jéssica Cediel?

Aseguró que por el momento se encuentra soltera, aunque quiere volver a enamorarse. “Porque además este espacio me permite enfocarme en mi familia, en mí y en mi trabajo”.

A eso agregó que: “Pero tiene que ser alguien que reúna los requisitos sentimentales que busco, quiero decir, que me mueva el corazón, porque no soy de tener amigos especiales… ¡Detesto eso! Me gustan las relaciones serias y estables”.

Afirma que además de buscar el amor, en un futuro piensa casarse y tener hijos. “Creo que sería una combinación entre la más alcahueta y la más estricta”.

En la entrevista también tuvo la oportunidad de hablar de Pipe Bueno y cómo es su relación actua con él: “Después de terminar, siempre hemos tenido una buena relación. Nos saludábamos a veces para saber cómo estábamos, nuestras carreras… Nuestra relación siempre estuvo rodeada de respeto y admiración, porque terminamos por causas ajenas a nosotros … Siempre fue una buena relación. Ahora fue una mancuerna muy bonita, hay complicidad de amigos, confianza. Estuvimos muy tranquilos y muy relajados. Y cada vez que él me necesite, voy a estar para él”.

