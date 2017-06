La vida le ha cambiado en los últimos días a la actriz colombiana y todo gracias a su participación en el reality de RCN, Soldados 1.0, tanto así, que tuvo que dejar atrás su vanidad. Así se ve Lina Tejeiro sin maquillaje.

El reality en el cual participan 20 personalidades de nuestro país, tiene como objetivo, hacerlos vivir al estilo militar, superando diferentes pruebas tanto físicas como sicológicas.

En el capítulo estreno todos los concursantes comenzaron a transformarse. Los hombres rapados y bien afeitados, y las mujeres peinadas a la perfección y sin una gota de maquillaje. Fue así como varios de los televidentes se dieron cuenta de cómo son los verdaderos rostros de las famosas que vemos a diario en la pantalla chica. Y una de las que más llamó la atención fue Lina.

“Me cuesta mucho que me levanten la voz o que me hablen fuerte […] ahora me levanto a las 4:00 a.m., porque tenemos que estar trotando supuestamente a las cinco y media […] no me gusta trabajar en equipo porque no me gusta, ni depender del ritmo, ni hacer depender de mi ritmo a otras personas […] yo creo que aquí voy a valorar mi familia, mi comida, mi cama, mis amigos, todo porque lo voy a extrañar mucho”, dijo en entrevista para RCN.

Así se ve Lina Tejeiro sin maquillaje

#Repost ・・・ @linatejeiro8 no puede ocultar sus lágrimas en sus primeras horas en #Soldados 1.0 https://t.co/4IMoC4vNiy A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Jun 5, 2017 at 6:55pm PDT

"Mejor ser antipáticamente SINCERO, que simpáticamente FALSO" A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Jun 5, 2017 at 7:42pm PDT