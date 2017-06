Hace ya varios años que la actriz decidió buscar fortuna en México, y ahora vuelve a dar de qué hablar, porque decidió expandir sus horizontes. Esa es la nueva profesión de Sara Corrales.

Fue la misma exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele, quien decidió publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram, mostrando que ahora podría dedicarse al mundo del maquillaje por el curso que había tomado.

“Pues mi curso estuvo maravilloso. ¡Wow, me encantó! Y adivinen quién me hizo este maquillaje que tengo en la foto? ¡Yo! ¿Si ven? Aprendí a hacer este look natural que me encanta. Ojalá les guste. Mi curso lo recibí con este hombre que adoro @delarosamakeup“, escribió en una de las fotografías.

Javier de la Rosa es uno de los maquilladores y caracterizadores más solicitados en México, y frecuentemente, dicta cursos sobre cosmetología para todo tipo de personas.

Sn embargo, y a pesar de ampliar sus posibilidades, Sara sigue muy enfocada en su carrera. Ahora la colombiana participa en la novela mexicana La doble vida de…, y en la producción le da vida a la verdadera ‘Estela Carrillo’. La novela es protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

La nueva profesión de Sara Corrales