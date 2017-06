Harry Styles lanzó su muy anticipado disco debut. El álbum de 10 canciones cuenta con su sencillo líder, Sign of the Times, el cual encabezó listados en 84 países tras su lanzamiento.

El disco cuenta con la producción de Jeff Bhasker, Alex Salibian, Tyler Johnson y Kid Harpoon.

Los fanáticos del artista ya pueden encontrar el disco en físico, que además, cuenta con una edición limitada que incluye un libro de 32 páginas que tiene fotos exclusivas tomadas durante el proceso de grabación.

Además de esto, también está a la venta un vinilo y otra edición especial que incluye el álbum y un paquete de artes del álbum en litografías. Esto hasta agotar existencias.

Harry Styles es un cantante y compositor británico, quien se dio a conocer en el mundo de la música al ser miembro de la banda One Direction. De acuerdo a la crítica, la esencia de su primer disco en solitario es rock, con matices folk, y por supuesto, Harry no deja de lado el pop con el que alcanzó la fama.

Las canciones que hacen parte de este álbum son: Meet Me in the Hallway, Sign of the Times, Carolina, Two Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since New York, Woman y From the Dining Table.

Harry Styles estrena su álbum homónimo