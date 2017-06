Dani Martín subirá a los bogotanos a su ‘Montaña Rusa’

En el marco de la gira de su último disco, La Montaña Rusa, que lo ha llevado por toda España y otros países, Dani Martín, conocido por muchos por ser el líder de la extinta agrupación El Canto del Loco, pisará suelo colombiano para una presentación que se realizará mañana, 8 de junio, en Armando Records. Publimetro habló con el español sobre este concierto íntimo, pero también de su último disco y de Que se mueran de envidia, el nuevo sencillo de esta producción que se escucha por estos días en la radio y los diferentes servicios de streaming.

Que se mueran de envidia es el sencillo que está promocionando por estos días, un tema que hace junto a Carla Morrison. ¿Qué historia quiso contarle a los fanáticos al escribir este tema?

Se centra en la idealización del amor que hacemos a veces y de esas historias ficticias que nos hacemos en la cabeza antes de que sucedan las cosas.

Es ese deseo de que las cosas se conviertan en una realidad a futuro, como por ejemplo, caminar de la mano con la persona que amas, y que se detenga el mundo cuando estás con él o con ella. Que todos te envidien por ese brillo que hay en tus ojos.

¿Recuerda dónde estaba cuando nació este sencillo?

Estaba en mi casa, en Madrid, y estaba viviendo un momento duro para mí, que viéndole desde este lugar y en este momento, creo no era tan difícil como lo pensaba. Pero bueno, cuando estás así, conmovido, llegan a la cabeza miles de palabras que necesitas decirlas de alguna manera, y fue así como nació esta canción.

La inspiración no llega sola. Eso dicen muchos artistas a la hora de hablar de sus obras. ¿Pasa lo mismo con usted?

Exacto. Sucede cuando estás en determinados momentos de tu vida, para algunos son instantes de furia, para otros de alegría o de melancolía.

Por eso hay que vivir, porque cuando decides ver la vida pasar, no hay nada para contar, ni en una canción, ni en un libro, ni en el cine, ni de ninguna manera. Cuando la vida es rutina es muy difícil contar historias, a no ser que te las inventes, pero por lo menos yo no funciono escribiendo relatos de ficción.

¿Cómo llega Carla Morrison a esta canción?

A Carla la conozco desde hace varios años y lo último que me terminó de enamorar fue una canción que realizó junto a Enrique Bunbury. Me apetecía que este tema fuera un dueto, que se vieran los dos puntos de vista del tema que se trata en Que se mueran de envidia, y pensé en ella. Le escribí, le pareció una excelente idea y el resto de la historia ya lo conocen.

“Los temas de La Montaña Rusa fueron creadas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo las hice en Londres, en Madrid y en Cádiz, una ciudad que se encuentra al sur de España”, Dani Martín.

No es la primera vez que hace un dueto con una mujer. ¿Por qué incluirlas dentro de sus canciones?

Hay pocas mujeres en la música, en mi país sobre todo, y me gustaría que hubiera más, porque creo que la mujer tiene un punto emocional único a la hora de transmitir en un tema.

Carla, Natalia Lafourcade y Catalina de Monsieur Periné, son algunas de esas mujeres que tienen mucha verdad a la hora de cantar, y que lo hacen desde el fondo de su corazón.

¿Cuáles son otras de las voces femeninas que lo enamoran?

Andrea de Aterciopelados, Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Amaral y Ana Cañas, son algunas de ellas.

La creación de este disco tuvo que ver con un momento complicado de su vida, pero su título va más allá de eso…

Si escuchan La Montaña Rusa de principio a fin se darán cuenta que es de subidas y de bajadas por la diversidad de su sonido. También tiene que ver con mi personalidad, soy una persona de cambios continuos, de sentirme triste o alegre en poco tiempo.

Lo veremos en Bogotá, ¿qué nos puede adelantar de esa presentación?

Creo que tengo una de las mejores bandas. Suenan perfectos y son los mejores músicos con los que he tocado en mi vida. Estamos haciendo en América el mismo show que en España, con el mismo repertorio, de cerca de dos horas y media, y recorremos toda mi carrera, desde las canciones de El Canto del Loco con las que me siento identificado en la actualidad, y claro, los temas de mis tres discos en solitario.

La Montaña Rusa contiene doce canciones y Martín afirma que es el disco en el que mejor ha sabido contar lo que le estaba pasando y el que mejor suena musicalmente.



MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

Dani Martín subirá a los bogotanos a su ‘Montaña Rusa’