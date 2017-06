¿Por qué Yuri Vargas vivió en un motel?

Yuri Vargas, quien actualmente participa en la novela de Caracol La Nocturna, reveló a Suso el Paspi cómo fue la convivencia con 25 personas en un motel de la Avenida Caracas de Bogotá, pues debido a las dificultades económicas que atravesaba la actriz en ese entonces, ni ella ni sus compañeros pudieron quedarse en un hotel.

“Cuando llegamos a Bogotá, no llegamos a un hotel cinco estrellas, porque pues la noche es carísima. Llegamos a un motel, que ustedes pueden ir está ahí en la 63 con Caracas. Entonces, cuando entrábamos, entrábamos de la mano, pero allá, ya nos separábamos: mujeres en un lado, hombres en otro, y a veces, los que quisieran meterse pues ellos verán… allá cada uno veía lo que hacía con su vida”, expresó la artista en The Suso’s Show

“Eso [lo del motel] lo veo ya muy simple; antes lo veía como, ¡ay! Eso fue 25 personas que convocaron en Medellín para venirse acá [a Bogotá] sin ningún compromiso, como a hacer ‘casting’ y a mirar y a buscar trabajo, y pues yo dije: ‘Bueno, me voy a arriesgar’, y quedé en la convocatoria. Nos hicieron unas fotos en Medellín y decidí viajar con todas esas personas acá a buscar como un sueño, y a creer también en uno, porque a veces yo creo que uno dice: ‘¡Ay!, vengo de un barrio pobre y no sé qué, y no tengo sueños’; no. Uno tiene que luchar, pero los sueños no te van a llegar a la puerta y te van a decir: ‘Venga, a usted ya le doy esto’; no. Uno tiene que hacer esfuerzos y sacrificios”, añadió.