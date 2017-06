Una Corea antigua llega a las salas de cine de Colombia

El próximo 8 de junio llegará a las salas de cine de nuestro país La Doncella, cinta dirigida por Park Chan-wook y que se desarrolla en la Corea de 1930, durante la colonización japonesa.

La película centra su trama en una joven llamada ‘Sookee’, quien es contratada por un falso Conde para robar la herencia de una mujer japonesa millonaria. Para ello ‘Sookee’ se hará pasar por su doncella.

La nueva obra de Chan-wook, ganadora del Premio del público en el Festival de Sitges, está inspirado en el libro Fingersmith, de la escritora británica Sarah Waters.

“El final de la primera parte me tomó por sorpresa completamente, y no solo eso, me enamoré de la escritura con tanto detalle de la autora. Más que nada escogí esta historia porque las dos protagonistas tienen mucha vida. Una tiene un pasado oscuro y la otra vive en un presente desesperado, pero ambas tienen un fuerte sentido de la individualidad y son encantadoras”, aseguró Park Chan-wook, director de la película

Lo que hizo Chan-wook fue pasar la historia original, ocurrida en la época victoriana en Reino unido, a la era colonial de Corea en 1930.

“Fue por razones prácticas. Pensé en un época de mí país en la que hubo una sociedad donde las clases eran muy importantes y donde las doncellas existían, y la década del 30 me pareció una opción razonable”.

La Doncella estuvo en la selección de Cannes el año pasado y también fue una de las gemas en el FICCI, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Trabajando con sus habituales colaboradores, como el director de fotografía Chun Chung-hoon y el diseñador Ryu Seong-hee, Park continúa mostrando la atrevida estética que lo ha hecho famoso.

“El espacio más importante en cuanto a diseño es la biblioteca. El exterior tiene una arquitectura tradicional japonesa y el interior es de estilo occidental. Dentro de la biblioteca hay también una sección de alfombras tatami, que durante las lecturas parece un jardín japonés con flores, piedras y agua”.

La Doncella cuenta con las interpretaciones de Kim Min-hee como ‘Lady Hideko’ y el debut de la actriz Kim Tae-ri como la doncella ‘Sookee’.

“Quería una cara nueva, una actriz desconocida, por eso realizamos un gran casting en el que vimos a 1.500 chicas. Descubrí un montón de actrices jóvenes con potencial pero me enamoré de Kim. Ella tiene un look único y cuando habla se siente que es una mujer de carácter. Tuve un sentimiento similar cuando conocí a Gang Hye-jung, quien trabajó conmigo en la película Oldboy, por eso no dudé en darle el papel protagónico”.

Por su parte, Kim Min-hee ha sido una cara muy conocida en películas coreanas y también en la televisión de dicho país. Fue con su actuación en Helpless (2012) que atrajo la atención del publico, incluido Park Chan-wook.

“Verán muchas escenas en las que los personajes esconden sus sentimientos y están pensando algo muy diferente a lo que están diciendo. Incluso, si el espectador no rompe a reír en el cine, creo que podrá disfrutar la clase de humor que ofrece la película”, concluyó el director.