Prince Royce: "Shakira volvió a sonar como a 'Pies Descalzos' en 'Deja Vú'"

Geoffrey Royce Rojas, conocido artísticamente como Prince Royce, pasó por Colombia para promocionar Five, su quinta producción discográfica cuya versión deluxe contiene 18 canciones inéditas.

El artista, que se encuentra en la cumbre del éxito con diferentes premios y reconocimientos como 22 Premios Billboard, 19 Premio Lo Nuestro, 19 Premios Juventud y 9 nominaciones al Latin Grammy; dialogó con PUBLIMETRO sobre su nuevo trabajo musical y lo que significó para él contar con Shakira en Deja Vú, canción que lo posicionó como uno de los músicos latinos con más números en los listados Billboard.

¿Cómo hizo para convencer a Shakira de incursionar en la bachata?

Originalmente le envié tres canciones como compositor para su disco El Dorado, y de repente me llamaron de Sony Music y me dijeron: “Oye, a Shakira le gusta Deja Vú y quiere cantarla contigo”. Yo dije: “¡Por supuesto! ¿Por qué no?” Y bueno, estuvimos en constante comunicación para grabar la canción.

¿Y de quién fue la idea del video? ¿De ella o suya?

La idea del video fue de ella porque quería bailar bachata. Shakira es un amor, muy dulce, atenta y trabajadora. Creo que la química que tuvimos en el video fue muy orgánica, la pasamos muy bien. Además, el trabajo de ella demuestra por qué ha tenido tantos éxitos a lo largo de su carrera. Es una artista integral, muy detallista.

Los fanáticos de la barranquillera dicen que en esta colaboración ella suena como a sus inicios. ¿Usted qué cree?

¡Es cierto! Mucha gente me ha dicho que Shakira suena como en Pies Descalzos. En Deja Vú su voz es espectacular, muy dulce, y esta canción le quedó perfecta en cuanto al nivel del tono de su voz (…) Yo imaginé que a los seguidores de ambos les iba a interesar esta fusión.

Pero además de Shakira hay una colaboración muy llamativa y es la de Chris Brown…

¡Sí! A Chris Brown lo conocí hace como dos años, y él desde siempre ha estado muy interesado en la música latina. Le envié la canción (Just As I Am) y él también se le midió a cantar en español. La experiencia resultó siendo muy buena. Esa canción fue algo inesperado, especialmente ver cómo Chris Brown canta bachata.

Aunque ya había cantando junto a Daddy Yankee, Five suena más urbano que sus discos anteriores. ¿Se está dejando seducir por géneros más contemporáneos como el reggaetón?

Los artistas tienen que seguir innovando y arriesgarse a hacer cosas diferentes. Creo que es importante no seguir haciendo lo mismo. Five es en su mayoría es bachata, pero por ejemplo sí hay canciones más urbanas, como las que hago con Farruko, Yandel o Gente de Zona. Sin embargo, no olvido la característica guitarra de la bachata. Lo urbano está de moda, y hay que incursionar de alguna forma en éste género.

¿Con todas estas colaboraciones quiere llegarle a un público nuevo?

Sí. Por ejemplo Farruko, a pesar que canta en español no significa que sea él le llegué a un mismo público que yo. Creo que hay mucha gente que escucha a Farruko pero que no escucha a Prince Royce y viceversa. Pasa lo mismo con los otros intérpretes.

Usted es uno de los exponentes de la bachata que se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Qué cree que tiene su música para seguir seduciendo al público con los ritmos dominicanos?

La verdad no sé. Aunque confieso que yo como artista siempre trato de hacer cosas diferentes, por ejemplo en Darte un beso le puse el ukelele y creo que es la primera canción del género que incluye ese instrumento (risas). Siempre, cuando estoy en el estudio, invento cosas y trato de colaborar con diferentes artistas para hacer que suene distinto.

¿Qué tanto se involucra en la producción de un trabajo discográfico?

Siempre he hecho las cosas a mi gusto. Trato de hacer una canción y dar lo mejor de mi para ver qué pasa. A veces sucede que una canción que yo amo no le gusta al público, y cuando un tema no me gusta o me hace dudar, resulta siendo un éxito y termina conectándose con toda la gente.

En sus palabras…

“Estoy muy emocionado de la canción que hago con Shakira, Deja Vú, porque le ha ido súper bien. Verla bailar y cantar bachata junto a mí ha sido un honor y un placer”, Prince Royce, cantautor dominicano.

Sobre Five:

Los primeros tres sencillos del álbum, Culpa al Corazón, La Carretera y Moneda junto a Gerardo Ortíz, también han alcanzado el #1 en el listado tropical de Billboard, y los primeros dos llegaron al #1 en el listado Latin Airplay.

