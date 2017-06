Desde la muerte del cantante, Dayana Jaimes ha estado en boca en todo el mundo y durante esta semana lo fue por una grabación en la que, supuestamente, la madre del artista la culpa del accidente. Por eso, la viuda de Martín Elías responde ante las graves acusaciones de los últimos días.

En sus redes sociales escribió: “Dios es un maestro de la enseñanza y conmigo no hizo ninguna clase de excepción, me ha dado muchas pruebas difíciles, pero con el somos más que vencedores. Para Jesús no fue fácil saber que dentro de su grupo de apóstoles lo iban a vender por unas monedas. Dios conoce mi corazón, quien más que él, que dio su vida por mí y por mis pecados. Nadie además de él debe preocuparme”, expresó.

Hace algunos días la mamá de Martín Elías se pronunció ante la escandalosa grabación que circulan en la web. “Por medio de este escrito quiero aclarar mi posición con respecto a los audios que están funcionando en las distintas redes sociales. Toda madre que ha despedido un hijo conoce el inmenso dolor que este proceso conlleva, no es fácil de asimilar, muchos menos de evadir, intenta uno escapar de la realidad a través de distintas formas”, escribió en un Patricia Acosta.

Y es en que el supuesto audio Patricia Acosta aseguraba que: “Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a Martín, ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”.

