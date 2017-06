Sin duda, el divorcio del cantante y la modelo dio y sigue dando de qué hablar. Ahora Arnau muestra su lado más sensible. Lucas Arnau y su sufrimiento tras la separación con Isabel Cristina Estrada.

El artista habló paraMinuto 30 y allí aseguró que: “Hace un par de años que me vine a vivir a Medellín y me separé de mi exesposa, empecé a tener un montón de ataques en las redes sociales por parte de mucha gente que empezó a hacer conjeturas y juicios errados, y a mí eso me afectó mucho emocionalmente”.

Agregó que: “Cuando tomé la decisión de no ir más en esa relación, fue una decisión muy clara y que tomamos entre los dos. La gente empezó a juzgarme, a decirme que es que yo le había sacado cachos, que yo era un atarván, que es que yo seguramente había hecho tal cosa y tal otra”.

Asegura que debido al matoneo, decidió en cierto momento alejarse de la música. “La gente se reía, otros hacían mofa de lo que estaba pasando, otra gente juzgaba erradamente. Entonces, decidí retirarme un poquito de las redes sociales, de los medios, y llegó un punto en que dije, no voy a hacer más música”.

En la actualidad Lucas está cien por ciento dedicado a su carrera, pues lanzó una nueva producción discográfica.

