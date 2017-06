Carmen Villalobos habla de las fotos besándose con un hombre que no es su novio

Y ya que estás fotos al lado de mi querido @robertomanrique13 de las grabaciones en Miami de #sinsenossihayparaiso están rodando por todas partes , yo también se las comparto a todos para que se sigan enganchando más con la nueva temporada de @sinsenossihay del gran @gustavo_bolivar !!! Mi gente bella y esto es solo una parte de esta hermosa historia, ustedes no se imaginan cómo estan los otros personajes 😱😱😱😱 Un proyecto hecho con todo nuestro amor 💖💖💖💖 @telemundo @foxtelecolombia

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Jun 1, 2017 at 11:48am PDT