Recomendados de Netflix para junio de 2017

Con la llegada de un nuevo mes, Netflix ya tiene listos para los fanáticos, series y películas para todos los gustos. En Publimetro le contamos qué se viene, para que se programe de una vez.

Jackie – 6 de junio

Natalie Portman le da vida a Jackie Kennedy en una cinta que revela la parte dramática de la exprimera dama de Estados Unidos. La película está centrada en los días posteriores al asesinato de John F. Kenney, en Dallas, el 22 de noviembre del año 1963.

Orange is the new black – 9 de junio

Con Houses of Cards, se trata de uno de los estrenos más esperados de 2017. De acuerdo con los adelantos que se han entregado, la temporada 5 transcurrirá en un lapso de tres días. Y esta no será la última, ya que Netflix confirmó que Orange is the new black tendrá una sexta y séptima temporada.

El Chapo – 16 de junio

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. La serie de tres partes mostrará un lapso de tres décadas, a partir de 1985 cuando era un miembro de bajo nivel del Cártel de Guadalajara, su ascenso al poder, y su caída final.

Counterpunch – 16 de junio

A mediados de mes se estrenará este documental que navega en lo más profundo del mundo del boxeo. Este sigue de cerca a tres jóvenes boxeadores en diferentes etapas de su crecimiento en este deporte. ¿Cuáles son los retos y obstáculos que ellos deberán dsuperar para llegar a los grandes escenarios?

Glow – 23 de junio

Inspirada en la historia real de una liga de lucha libre femenina de los ochenta, Glow está ambientada en Los Ángeles, en un mundo de peinados ochenteros y derribadas. Allí una actriz desempleada encuentra una última oportunidad para alcanzar la fama: ponerse un traje de licra y entrar en el mundo de las luchas.

